Wiener Börse-Handel ATX zeigt sich zum Start schwächer

ATX-Kursverlauf

09:27

Der ATX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,52 Prozent leichter bei 6.531,19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 182,436 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,076 Prozent auf 6.560,51 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,51 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.567,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.526,80 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6.084,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5.443,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, wies der ATX einen Stand von 4.408,14 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,04 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 6.599,69 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,96 Prozent auf 57,60 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,44 Prozent auf 18,24 EUR), Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 23,04 EUR), voestalpine (+ 0,32 Prozent auf 43,70 EUR) und Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,55 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,88 Prozent auf 177,60 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 220,00 EUR), Andritz (-0,67 Prozent auf 73,60 EUR), Raiffeisen (-0,62 Prozent auf 56,45 EUR) und Erste Group Bank (-0,50 Prozent auf 118,30 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.586 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,910 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,92 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net