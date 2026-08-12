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Kursentwicklung

Wiener Börse-Handel ATX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

Wiener Börse-Handel ATX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone

So bewegte sich der ATX am Dienstag letztendlich

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.20 EUR -0.20 EUR -0.25 %
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AT & S (AT&S)
151.00 EUR -23.20 EUR -13.32 %
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DO & CO
204.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Erste Group Bank AG
121.40 EUR -1.70 EUR -1.38 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27.75 EUR -0.40 EUR -1.42 %
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Lenzing AG
22.90 EUR -0.05 EUR -0.22 %
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OMV AG
67.45 EUR 1.60 EUR 2.43 %
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Österreichische Post AG
30.70 EUR -0.05 EUR -0.16 %
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Schoeller-Bleckmann
29.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Vienna Insurance
71.70 EUR 2.10 EUR 3.02 %
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voestalpine AG
44.64 EUR -0.16 EUR -0.36 %
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Wienerberger AG
19.64 EUR -0.44 EUR -2.19 %
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Indizes
ATX
6,642.38 EUR -59.31 EUR -0.89 %
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Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,89 Prozent schwächer bei 6.642,38 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 187,776 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,035 Prozent auf 6.699,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6.701,69 Punkten am Vortag.

Bei 6.711,41 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.629,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6.364,91 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Wert von 5.874,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.779,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24,12 Prozent zu Buche. Bei 6.780,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Vienna Insurance (+ 3,17 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (+ 2,19 Prozent auf 67,55 EUR), EVN (+ 2,15 Prozent auf 28,50 EUR), Lenzing (+ 1,97 Prozent auf 23,25 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,02 Prozent auf 29,60 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-14,17 Prozent auf 149,00 EUR), Wienerberger (-2,14 Prozent auf 19,65 EUR), Andritz (-1,73 Prozent auf 79,50 EUR), voestalpine (-1,02 Prozent auf 44,80 EUR) und DO (-0,96 Prozent auf 205,50 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 565.005 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Mit 6,88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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