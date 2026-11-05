Wiener Börse-Handel: ATX zum Start mit positivem Vorzeichen

Index im Blick

05.11.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Donnerstag legt der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse um 0,13 Prozent auf 6.526,94 Punkte zu. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 184,980 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 6.518,52 Punkte an der Kurstafel, nach 6.518,52 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6.543,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6.484,88 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,67 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der ATX mit 6.746,05 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6.703,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, lag der ATX noch bei 4.784,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,96 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit Wienerberger (+ 4,42 Prozent auf 18,18 EUR), DO (+ 2,34 Prozent auf 219,00 EUR), voestalpine (+ 2,10 Prozent auf 42,70 EUR), CA Immobilien (+ 2,10 Prozent auf 21,85 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,89 Prozent auf 113,00 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 118,00 EUR), OMV (-2,35 Prozent auf 70,70 EUR), Verbund (-1,01 Prozent auf 68,70 EUR), Lenzing (-0,17 Prozent auf 11,46 EUR) und EVN (-0,16 Prozent auf 30,30 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 80.879 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,642 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index weist die OMV-Aktie mit 6,73 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net