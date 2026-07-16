Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX Prime steigen
Der ATX Prime zeigt aktuell eine positive Tendenz.
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Um 12:09 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,21 Prozent auf 3.209,62 Punkte zu. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 3.203,13 Punkten, nach 3.202,97 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.217,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.192,50 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 2,32 Prozent. Der ATX Prime lag vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 3.241,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2.876,36 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.256,17 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20,75 Prozent. Bei 3.243,92 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 4,55 Prozent auf 73,50 EUR), Warimpex (+ 3,03 Prozent auf 0,51 EUR), Rosenbauer (+ 2,74) Prozent auf 60,00 EUR), Semperit (+ 2,04 Prozent auf 15,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,70 Prozent auf 83,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Polytec (-1,72 Prozent auf 4,58 EUR), Wienerberger (-1,22 Prozent auf 21,12 EUR), AMAG (-1,11 Prozent auf 26,70 EUR), BAWAG (-0,68 Prozent auf 174,30 EUR) und Flughafen Wien (-0,40 Prozent auf 50,40 EUR) unter Druck.
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 199.389 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,734 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf
Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 7,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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