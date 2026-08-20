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Index-Performance

Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX steigen

Wiener Börse-Handel: Börsianer lassen ATX steigen

Der ATX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
80.30 EUR -1.20 EUR -1.47 %
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AT & S (AT&S)
134.80 EUR -1.80 EUR -1.32 %
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CA Immobilien
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Erste Group Bank AG
124.90 EUR 1.80 EUR 1.46 %
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OMV AG
66.95 EUR -0.60 EUR -0.89 %
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Österreichische Post AG
31.00 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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PORR AG
39.25 EUR -0.15 EUR -0.38 %
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Raiffeisen
63.55 EUR 0.40 EUR 0.63 %
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Verbund AG
58.80 EUR 0.40 EUR 0.68 %
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Vienna Insurance
71.20 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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voestalpine AG
43.90 EUR 0.04 EUR 0.09 %
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Wienerberger AG
19.72 EUR 0.10 EUR 0.51 %
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Indizes
ATX
6,723.28 EUR 51.01 EUR 0.76 %
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Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,60 Prozent fester bei 6.712,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 186,326 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,034 Prozent schwächer bei 6.670,03 Punkten in den Handel, nach 6.672,27 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6.717,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.648,89 Punkten lag.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 6.455,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der ATX einen Stand von 6.099,93 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 4.703,65 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 25,42 Prozent aufwärts. Bei 6.780,42 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit voestalpine (+ 2,91 Prozent auf 45,34 EUR), Wienerberger (+ 1,89 Prozent auf 19,96 EUR), PORR (+ 1,66 Prozent auf 39,85 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,63 Prozent auf 137,20 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 82,20 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil OMV (-1,62 Prozent auf 66,80 EUR), Vienna Insurance (-0,42 Prozent auf 70,90 EUR), CA Immobilien (-0,42 Prozent auf 23,65 EUR), Raiffeisen (+ 0,00 Prozent auf 62,75 EUR) und Verbund (+ 0,09 Prozent auf 58,75 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 120.885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47,546 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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