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Marktbericht

Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX aktuell

Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX aktuell

Beim ATX stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
120.60 EUR -4.00 EUR -3.21 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -1.10 EUR -0.94 %
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Lenzing AG
11.12 EUR -0.10 EUR -0.89 %
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OMV AG
73.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Österreichische Post AG
31.90 EUR 0.15 EUR 0.47 %
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PORR AG
33.40 EUR 0.35 EUR 1.06 %
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STRABAG SE
108.00 EUR 1.00 EUR 0.93 %
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Verbund AG
73.20 EUR -0.15 EUR -0.20 %
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Vienna Insurance
77.30 EUR 0.50 EUR 0.65 %
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voestalpine AG
36.04 EUR -1.04 EUR -2.80 %
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Wienerberger AG
16.32 EUR -0.18 EUR -1.09 %
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Indizes
ATX
6,641.62 EUR -13.21 EUR -0.20 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,12 Prozent leichter bei 6.646,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 194,070 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 6.655,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.654,83 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.660,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.628,92 Punkten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 6.557,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 6.733,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4.853,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24,20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit PORR (+ 1,52 Prozent auf 33,50 EUR), STRABAG SE (+ 0,75 Prozent auf 107,40 EUR), Österreichische Post (+ 0,62 Prozent auf 32,30 EUR), Vienna Insurance (+ 0,52 Prozent auf 77,60 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,35 Prozent auf 116,30 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,08 Prozent auf 119,60 EUR), Lenzing (-1,97 Prozent auf 10,92 EUR), Wienerberger (-1,52 Prozent auf 16,20 EUR), Verbund (-1,49 Prozent auf 72,60 EUR) und voestalpine (-1,15 Prozent auf 36,14 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 100.422 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,021 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Die OMV-Aktie hat mit 7,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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