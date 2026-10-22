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ATX im Blick

Wiener Börse-Handel So performt der ATX am Donnerstagnachmittag

Wiener Börse-Handel So performt der ATX am Donnerstagnachmittag

Das macht der ATX am Donnerstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
154.80 EUR -19.80 EUR -11.34 %
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BAWAG
158.20 EUR -3.80 EUR -2.35 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.05 EUR 0.23 %
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Erste Group Bank AG
107.50 EUR -3.30 EUR -2.98 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.20 EUR 0.27 %
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Österreichische Post AG
30.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Raiffeisen
56.80 EUR 0.20 EUR 0.35 %
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STRABAG SE
100.40 EUR -1.00 EUR -0.99 %
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Verbund AG
65.15 EUR -0.55 EUR -0.84 %
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Indizes
ATX
6,368.56 EUR -197.14 EUR -3 %
News | Analysen

Am Donnerstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2,62 Prozent leichter bei 6.393,41 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 185,029 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,031 Prozent auf 6.563,67 Punkte an der Kurstafel, nach 6.565,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6.563,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.381,95 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der ATX-Kurs 6.920,37 Punkte. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 6.528,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der ATX bei 4.625,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 19,46 Prozent nach oben. Bei 7.043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit CA Immobilien (+ 1,40 Prozent auf 21,80 EUR), Österreichische Post (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR), Verbund (+ 0,53 Prozent auf 66,40 EUR), EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,45 EUR) und OMV (+ 0,07 Prozent auf 74,40 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-10,67 Prozent auf 154,00 EUR), Erste Group Bank (-3,94 Prozent auf 107,20 EUR), Raiffeisen (-3,31 Prozent auf 57,05 EUR), BAWAG (-3,14 Prozent auf 157,50 EUR) und STRABAG SE (-3,02 Prozent auf 99,70 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lenzing-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 247.365 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42,225 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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