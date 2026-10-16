Wiener Börse-Handel: So steht der ATX Prime aktuell

ATX Prime-Performance im Fokus

16.10.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime steigt heute.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,49 Prozent höher bei 3.211,59 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 3.195,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3.195,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3.221,15 Punkte, das Tagestief hingegen 3.195,97 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,062 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.340,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der ATX Prime noch bei 3.180,54 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 2.333,23 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,82 Prozent zu. 3.448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 4,17 Prozent auf 27,50 EUR), Polytec (+ 2,43 Prozent auf 5,90 EUR), Wienerberger (+ 2,21 Prozent auf 16,20 EUR), FACC (+ 2,02 Prozent auf 14,12 EUR) und Rosenbauer (+ 1,98 Prozent auf 61,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Wolford (-6,60 Prozent auf 1,98 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), AMAG (-1,73 Prozent auf 28,40 EUR), UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 17,08 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,68 Prozent auf 29,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 122.016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43,235 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net