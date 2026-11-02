Wiener Börse-Handel: Zum Start Gewinne im ATX

ATX-Performance im Blick

02.11.26 09:27 Uhr

Der ATX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,16 Prozent auf 6.430,16 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 185,697 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,008 Prozent tiefer bei 6.419,54 Punkten in den Handel, nach 6.420,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 6.442,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.408,25 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Der ATX wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Stand von 6.718,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6.457,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4.808,16 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 1,43 Prozent auf 56,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,34 Prozent auf 136,20 EUR), DO (+ 1,20 Prozent auf 211,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,99 Prozent auf 102,00 EUR) und PORR (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen OMV (-1,12 Prozent auf 75,30 EUR), Verbund (-0,50 Prozent auf 69,15 EUR), Erste Group Bank (-0,28 Prozent auf 108,10 EUR), Österreichische Post (-0,16 Prozent auf 31,35 EUR) und Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 10,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Im ATX ist die Lenzing-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.823 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,108 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der ATX-Titel

In diesem Jahr hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,28 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net