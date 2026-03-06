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Wiesn-Maß teurer: 16-Euro-Marke nicht gerissen

02.06.26 13:12 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wiesn-Gäste müssen auch in diesem Jahr für das Festbier tiefer in die Tasche greifen: Die Maß kostet laut Stadt München diesmal zwischen 14,80 Euro und 15,90 Euro - die Marke von 16 Euro für den Liter Festbier wurde damit nicht überschritten.

Die Teuerung liege bei durchschnittlich 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Stadt München mit. Im vergangenen Jahr reichte die Preisspanne von 14,50 bis 15,80 Euro. Der Bierpreis auf dem Oktoberfest ist alljährlich in München ein wichtiges Gesprächsthema - und zeitweilig auch ein Politikum.

Das Oktoberfestbier wird speziell für die Wiesn gebraut. Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als andere helle Biere.

Wie teuer werden andere Getränke?

Die Durchschnittspreise für alkoholfreie Getränke liegen bei 11,13 Euro für Tafelwasser (2025: 10,95 Euro), 12,84 Euro für Spezi (2025: 12,48 Euro) und 12,47 Euro für Limonade (2025: 12,11 Euro). Seit einigen Jahren gibt es auf dem Festgelände auch kostenloses Trinkwasser aus Brunnen.

Die Getränkepreise werden nicht von der Stadt München festgelegt. Sie prüft als Veranstalterin lediglich, ob die von den Wirten genannten Preise angemessen sind - und zieht dazu auch den Vergleich mit Preisen in den Gastwirtschaften in München heran. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 und 13,40 Euro pro Liter Export.

Am 19. September heißt es auf der Theresienwiese wieder "Ozapft is". Bis zum 4. Oktober werden rund sechs Millionen Besucher erwartet./sd/DP/jha