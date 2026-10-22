Wihlborgs Fastigheter Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Wihlborgs Fastigheter Registered hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,24 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,58 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent auf 1,17 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,11 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,71 SEK sowie einem Umsatz von 1,16 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.net