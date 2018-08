wikifolio der Woche: +33% seit Jahresbeginn mit "High-Tech Stock Picking" (Anzeige)

Er handelt darin Aktien von schnell wachsenden Software- und Internet-Unternehmen, deren Technologien das Potenzial haben, Märkte zu verändern. Die Expertise dafür zieht er aus seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit in der Branche. In seinem Portfolio finden sich vor allem Unternehmen aus dem Silicon Valley. Am stärksten gewichtet sind Aktien von The Trade Desk (Gewichtung: 10 Prozent), Facebook (7 Prozent) und dem Analysetool-Anbieter Alteryx (6 Prozent). Für sämtliche Titel strebt Waldhauser eine möglichst lange Haltedauer von ein bis fünf Jahren an.

Waldhauser passt den Cashanteil (aktuell bei 30 Prozent) in seinem Portfolio regelmäßig an. Dadurch weist das wikifolio stets die nötige Flexibilität für den Nachkauf chancenreicher Titel auf.

Das wikifolio hat mit Stand 27.08.2018 ein Plus von 90,5 Prozent bei einem maximalen Verlust von 10,8 Prozent seit Erstellung im Juni 2016 erzielt. Bisher haben Anleger rund 2,3 Millionen Euro in das zugehörige wikifolio-Zertifikat investiert.

