Wilcon Depot, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.11.26 06:35 Uhr

Wilcon Depot, hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,45 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,23 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net