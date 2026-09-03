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Wildberger: KI kann deutsche Wirtschaft ankurbeln

HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) verspricht sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft hohe Wachstumsraten. Im Interview mit der "Zeit" sagte er, wenn man die Menschen und Unternehmen befähige, die Technologie richtig einzusetzen, dann könne daraus eine enorme Wertschöpfung entstehen.

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Mit Blick auf die Debatte über künftige Umwälzungen am Arbeitsmarkt durch KI sagte Wildberger, natürlich könne es sein, dass bestimmte Berufsgruppen unter Druck kommen und in Übergangsphasen geraten. "In diesen Phasen darf man sie nicht alleinlassen. Hier könnte der Staat mit einem neuen Modell helfen. Damit das funktionieren kann, brauchen wir das Wachstum, das durch KI entstehen kann."

"KI-Einsatz in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend"

Wildberger verwies in dem Zusammenhang auf die chinesische Wirtschaft, die in den vergangenen zehn Jahren jährlich um mehr als fünf Prozent gewachsen sei: "Wenn wir das gut machen mit der KI, dann schaffen wir auch bei uns ähnliche Wachstumsraten."

Der Digitalminister hält die Tatsache, ob ein Unternehmen KI einsetzt, in den nächsten Jahren für wettbewerbsentscheidend. "Im globalen Wettbewerb werden sich sehr schnell diejenigen durchsetzen, die e ienter wirtschaften und schneller neue Produkte anbieten", sagte er.

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Der Minister warnte deshalb auch davor, die KI und ihre Nutzung zu stark zu reglementieren. Gesetzliche Regeln dürften Unternehmen nicht zu sehr ausbremsen: "Und mit den Instrumenten der Vergangenheit kommen wir da leider nicht weiter." Arbeitgebern müsse ermöglicht werden, Menschen flexibler einzustellen und sich von ihnen zu trennen./jdk/DP/jha

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