DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.958 -0,2%Top 10 Crypto 10,23 -1,2%Nas 26.142 +0,6%Bitcoin 68.012 +0,6%Euro 1,1670 +0,0%Öl 88,7 -3,8%Gold 4.641 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wildberger: Nummer 3 oder 4 bei KI weltweit gutes Zwischenziel

NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Deutschland hat aus Sicht von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) Potenzial, bei der Schüsseltechnologie Künstliche Intelligenz aufzuholen. Wildberger sagte bei der Klausurtagung des Kabinetts im Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zugleich: "Es geht nicht immer nur darum, die Nummer 1 zu sein." Deutschland sei die drittgrößte Volkswirtschaft: "Ich würde mal sagen, das Ziel, Nummer 3, Nummer 4 zu sein in der Welt, ist auch mal ein gutes Zwischenziel." Die Amerikaner und Chinesen seien enteilt.

Werbung

Die Chinesen hätten aber auch aufgeholt, sagte Wildberger. Das könne Europa und Deutschland auch gelingen.

Als Chance für eine globale Spitzenposition sieht Wildberger die industrielle KI. Bei den leistungsstärksten KI-Basismodellen der Weltspitze hinke Europa den Vorreitern aus den USA und China hingegen deutlich hinterher.

Gemeint sind die leistungsstärksten, modernsten KI-Modelle. Die Europäische Union will unter anderem mit sogenannten AI-Gigafactories im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen./hoe/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.