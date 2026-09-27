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WildBrain informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

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WildBrain hat am 24.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,05 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WildBrain 0,050 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 66,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 55,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 165,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,73 CAD, nach -0,420 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 245,71 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 523,36 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

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