WildBrain vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

14.02.26 06:35 Uhr
WildBrain Ltd Registered Shs
0,80 EUR 0,02 EUR 1,91%
WildBrain stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,8 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

