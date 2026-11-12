Win Semiconductors legte Quartalsergebnis vor

12.11.26 06:35 Uhr

Win Semiconductors veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,56 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Win Semiconductors 2,52 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Win Semiconductors im vergangenen Quartal 5,86 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Win Semiconductors 4,49 Milliarden TWD umsetzen können.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 4,36 TWD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 5,86 Milliarden TWD erwartet.

Redaktion Finanzen.net