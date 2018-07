Windanlagenbauer Nordex heimst Rekordauftrag in Brasilien ein

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im abgelaufenden zweiten Quartal ihren bisher größten Einzelauftrag bekommen. Nordex soll den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" im nördlichen Bundesstaat Piaui mit einer Gesamtkapazität von 595 Megawatt Leistung errichten, wie das im TecDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Die Anlagen werden in einem brasilianischen Werk gefertigt. Kunde ist der italienische Energieversorger Enel Green Power, der Bau soll im Oktober 2019 beginnen. Nordex soll die Anlagen darüber hinaus auch für mindestens zwei Jahre warten. Analysten rechnen je Megawatt Leistung bei Windkraftanlagen an Land mit gut 800 000 Euro Auftragsvolumen. Nordex-Aktien gewannen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss 3,61 Prozent auf 10,10 Euro./men/jha/