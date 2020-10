Windbranche für Abschaffung der Onshore-Ausbaudeckelung

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts der erneut geringen Beteiligung an der jüngsten Onshore-Ausschreibung hat die Windbranche ein Ende der Ausbaubegrenzungen gefordert. Die Ergebnisse zeigten, dass das sogenannte Netzausbaugebiet den Zubau zusätzlich behindere, erklärte der Präsident des Bundesverbands Wind Energie (BWE), Hermann Albers. Insoweit sei es "wichtig", dass dieses mit der ab Freitag im Bundestag beratenen Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) abgeschafft werde. "Denn die regionale Struktur des Gebietes war immer falsch."

Mit dem Verfahren wurden die Ausschreibungen für Windenergie an Land in Norddeutschland, wo der Netzausbau hinterherhinkt, begrenzt. Damit sollte zu viel Wind-Einspeisung und dadurch entstehende Engpässe im Stromnetz vermieden werden. Mit dem EEG-Entwurf soll das Netzausbaugebiet jedoch aufgehoben werden und stattdessen "Südquoten" für verstärkten Onshore-Ausbau in den Industriezentren Bayerns und Baden-Württembergs sorgen. Auch dieser Vorschlag ist jedoch umstritten. BWE-Präsident Albers betonte, dass der Zubau insgesamt eine neue Dynamik brauche. Dazu müssten Genehmigungshemmnisse abgebaut werden und eine "mutige Repoweringstrategie" für ältere Windräder kommen.

Die Bundesnetzagentur hatte am Montag die Ergebnisse der jüngsten Auktion für Windkraft an Land und Solar zum 1. Oktober bekanntgegeben. Von 826 ausgeschriebenen Megawatt wurden nur 89 Wind-Gebote mit einer Leistung von 769 Megawatt eingereicht. Drei davon mussten ausgeschlossen werden. Im Netzausbaugebiet überschritten die Gebote in Höhe von 349 Megawatt die ausgeschriebene Zuschlagsmenge von 268 Megawatt deutlich, so dass nicht alle zulässigen Gebote berücksichtigt werden konnten. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 6,11 Cent pro Kilowattstunde und damit etwas unter dem der Vorrunde von 6,20 Cent.

