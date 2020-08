Windbürgergeld soll mit EEG-Novelle kommen

BERLIN (Dow Jones)--Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will das Windbürgergeld mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) einführen. Das geht aus einem Papier des Ministeriums hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Kommunen und Bürger sollen vom Bau neuer Windparks an Land demnach grundsätzlich stärker finanziell profitieren, um die Akzeptanz für neue Windräder zu steigern.

Windparkbetreiber sollen demnach verpflichtend 0,2 Cent pro Kilowattstunde Strom an die Kommunen zahlen. Alternativ können die Unternehmen die Zahlungen auf 0,1 Cent senken, wenn sie den Anwohnern im Gegenzug vergünstigte Stromverträge anbieten.

Laut dem Papier, das den Umsetzungsstand des von Altmaier im Oktober ausgerufenen Aktionsprogramms zur Stärkung der Windenergie dokumentiert, soll der Erneuerbaren-Ausbau auch insgesamt besser mit dem Netzausbau abgestimmt werden. Geplant ist in der Novelle auch eine stärkere regionale Steuerung des Ökostrom-Zubaus, um Netzengpässe zu vermeiden. Zudem soll es bei der Digitalisierung vorangehen.

Altmaier hatte beim Windgipfel im Oktober insgesamt 18 Maßnahmen vorgestellt, um die Flaute der Branche zu bekämpfen. Neben den dreien, die mit der EEG-Novelle umgesetzt werden sollen, sieht das Ministerium bis August sechs als vollständig erledigt an. Drei weitere Punkte seien "in der Umsetzung weit fortgeschritten", heißt es in dem Papier. Unter anderem liefen derzeit noch Gespräche mit dem Umweltministerium und den Ländern, um den Artenschutz zu lockern.

August 25, 2020 08:00 ET (12:00 GMT)