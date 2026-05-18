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Nordex-Aktie: Neue Windparks bringen Millionenauftrag

19.05.26 08:15 Uhr
Neuer Milliardenmarkt Windkraft? Nordex landet nächsten Großauftrag - Aktie im Fokus | finanzen.net

Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt Aktie m Fokus

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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05.05.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
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27.04.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
09.03.2026Nordex Market-PerformBernstein Research
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05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
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05.05.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
27.04.2026Nordex UnderperformRBC Capital Markets
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