Nordex-Aktie: Neue Windparks bringen Millionenauftrag
Windenergie-Ausbau: Nordex sichert sich Auftrag über 82 Megawatt Aktie m Fokus
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Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.
DOW JONES
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com