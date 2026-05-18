Nordex-Aktie rutscht dennoch ab: Neue Windparks bringen Millionenauftrag
Nordex soll insgesamt zwölf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 82 Megawatt für drei Windprojekte in Ostwestfalen liefern und installieren.
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Der Auftrag der Westfälisch-Niedersächsische Energie umfasst auch den Service der Anlagen für einen Zeitraum von 20 Jahren, wie der Windturbinenhersteller Nordex mitteilte.
Die Nordex-Aktie verliert auf XETRA dennoch zeitweise 0,80 Prozent auf 47,02 Euro.
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Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com