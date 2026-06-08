Nordex-Aktie sinkt dennoch: Neuaufträge in Südeuropa und der Türkei erhalten
Der Windturbinenbauer Nordex hat neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 155 Megawatt (MW) in mehreren südeuropäischen Ländern sowie der Türkei erhalten.
Werte in diesem Artikel
Das Unternehmen liefert insgesamt 34 Windenergieanlagen für Windparks, die zwischen dem Frühjahr 2027 und Anfang 2028 installiert und in Betrieb genommen werden, wie Nordex mitteilte. Alle Verträge sind mit mehrjährigen Service- und Wartungsverträgen verbunden. Die Namen der Kunden und der Windparks werden nicht bekannt gegeben.
Die Nordex-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,17 Prozent tiefer bei 39,76 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nordex News
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com