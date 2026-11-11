Nordex-Aktie: Übernahme von C1 Connections stärkt Onshore-Turmbau
Nordex übernimmt das niederländische Ingenieurunternehmen C1 Connections zur Stärkung ihrer Onshore-Turmtechnologie.
Werte in diesem Artikel
C1 Connections entwickelt laut Mitteilung die patentierte Verbindungstechnologie C1 Wedge Connection zur Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen können an zahlreichen Standorten weltweit gefertigt werden.
Auch übernimmt Nordex ein Kernteam von Ingenieuren mit Expertise im konstruktiven Ingenieurbau. Die Aktivitäten von C1 Connections im Bereich der Offshore-Windenergie sind ausdrücklich nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.
Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie der Hamburger Windanlagenhersteller mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com