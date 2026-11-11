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Windenergieanlagen

Nordex-Aktie zieht an: Übernahme von C1 Connections stärkt Onshore-Turmbau

Nordex-Aktie zieht an: Übernahme von C1 Connections stärkt Onshore-Turmbau

Nordex übernimmt das niederländische Ingenieurunternehmen C1 Connections zur Stärkung ihrer Onshore-Turmtechnologie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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C1 Connections entwickelt laut Mitteilung die patentierte Verbindungstechnologie C1 Wedge Connection zur Verbindung von Turmsektionen für Windenergieanlagen. Die rohrförmigen Turmsektionen können an zahlreichen Standorten weltweit gefertigt werden.

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Auch übernimmt Nordex ein Kernteam von Ingenieuren mit Expertise im konstruktiven Ingenieurbau. Die Aktivitäten von C1 Connections im Bereich der Offshore-Windenergie sind ausdrücklich nicht Bestandteil der Transaktion und werden in einer separaten, neu gegründeten Gesellschaft fortgeführt.

Über die finanziellen Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart, wie der Hamburger Windanlagenhersteller mitteilte, der im MDAX und TecDAX notiert ist.

Im XETRA-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 1,83 Prozent höher bei 42,28 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.11.26 Nordex Equal Weight Barclays Capital
09.11.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets

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