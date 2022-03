Windkraft-Ausbau auf See - Experten loten wirtschaftliche Chancen aus

ROSTOCK (dpa-AFX) - Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft befassen sich am Freitag mit den wirtschaftlichen Perspektiven des geplanten Offshore-Wind-Ausbaus. Organisiert wird der Austausch am Rostocker Standort der MV Werften von der IG Metall Küste und der Stiftung Offshore-Windenergie. Ausgelotet werden soll unter anderem, welche Chancen sich aus dem Windenergie-Ausbau auf See für die insolventen MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern sowie andere deutsche Werfstandorte ergeben. Auf der Teilnehmerliste stehen auch die Maritime Koordinatorin der Bundesregierung, Claudia Müller, und Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer./jwe/DP/zb

