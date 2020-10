Windkraftverband pocht auf verpflichtende kommunale Beteiligung

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Windenergie (BWE) hat Änderungen an der geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes kritisiert. Im Regierungsentwurf sei entgegen dem ursprünglichen Referentenentwurf keine verpflichtende Beteiligung der Standortgemeinde an der Wertschöpfung aus Windenergie mehr enthalten, teilte der Verband mit. Stattdessen sei nun lediglich die Möglichkeit vorgesehen, eine Zahlung an betroffene Gemeinden von bis zu 0,2 Cent pro Kilowattstunde zu leisten. Der Verband fordert weiterhin "eine klare und nachvollziehbare" Vorgabe für eine verpflichtende Zahlung.

"Dabei halten wir zugleich eine prozentuale Zahlung für den besseren Weg, um unterschiedliche Standorte gerecht zu behandeln", erklärte BWE-Präsident Hermann Albers. Eine solche sei auch verfassungsrechtlich möglich. Eine freiwillige Option könne Risiken auf Seiten der Projektierer und Gemeinden nicht klären. Sie müsse nach Erachten des Verbandes rechtssicher ausgestaltet werden, "so dass jeglicher Compliance-Verdacht von vorneherein ausgeschlossen wird", betonte Albers. Zudem berge die unkonkrete Bezeichnung "betroffenen Gemeinde" erhebliches Konfliktpotenzial.

Der BWE forderte auch, dass die Länder eine entsprechende Vorgabe auch inhaltlich ausgestalten könnten, um beispielsweise echte Bürgerenergie oder Beteiligungsformen wie Stromtarife zu berücksichtigen. "Damit wäre dann nicht nur ein Weg für eine verfassungsgemäße Regelung gefunden, sondern auch dafür, die bisherigen Landesgesetze überflüssig werden zu lassen", so der Verbandspräsident.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2020 10:54 ET (14:54 GMT)