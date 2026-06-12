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Windrad in Flammen: Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen wieder frei

14.06.26 21:31 Uhr

BÖNEN (dpa-AFX) - Spektakuläre Bilder am Himmel über Bönen: Teile eines Windrads sind dort in Flammen aufgegangen. Wegen der unmittelbaren Nähe zur Bahnlinie Hamm-Dortmund musste die Strecke ab mittags für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden, wie die Bahn mitteilte. Am frühen Abend konnte die Streckensperrung dann wieder aufgehoben werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin.

Unter anderem musste abgeklärt werden, ob Trümmerteile auf die Strecke gefallen seien, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr mit. Auch die Strecke zwischen Köln und Berlin war nach Angaben der Deutschen Bahn von Umleitungen betroffen.

Der Feuerwehr waren zuvor kilometerweit zu sehende dichte schwarze Rauchwolken gemeldet worden. Warum der Kopf des Windrades in 95 Metern Höhe und einer der 45 Meter langen Rotorflügel Feuer fingen, war zunächst unklar. Auch die Verkleidung der Anlage sei weggebrannt, berichtete der stellvertretende Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Bönen, Niels Rudolf.

Löscharbeiten nicht erforderlich

Löscharbeiten seien letztlich nicht erforderlich gewesen, weil sich die Anlage selbst abgeschaltet habe. Möglicherweise seien die Flammen versiegt, nachdem sie nicht mehr durch genügend brennbare Flüssigkeit genährt worden seien, erklärte er. Im Kopf der Anlage hätten sich rund 300 Liter Getriebeöl befunden.

Anwohner waren zunächst über eine Warn-App aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen kamen den bisherigen Erkenntnissen zufolge aber nicht zu Schaden. Auch auf dem Feld, wo die Anlage stand, habe es keinen Vegetationsbrand durch herunterfallende Trümmerteile gegeben. Untersuchungen mit Drohnen und Wärmebildkameras hätten keine Glutnester gezeigt./beg/DP/zb