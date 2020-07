Windstrom vor neuem Rekord, Windzubau erholt sich langsam

BERLIN (Dow Jones)--Während die Stromerzeugung aus Windenergie einen Rekord erreicht hat, erholen sich Zubau und Genehmigungen nur langsam. Im ersten Halbjahr werde mit 73 Terawattstunde Strom aus Anlagen an Land und auf See gerechnet, teilten der Bundesverband Wind Energie (BWE) und der zuständige Maschinenbauverband VDMA Power Systems mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 67 Terawattstunden. Damit stieg der Anteil des gesamten Windstroms am Energiemix von 25,3 Prozent auf 30,6 Prozent.

Die Zubauzahlen für Wind an Land im ersten Halbjahr stellt der Verband am 30. Juli vor. Zahlen liegen aber schon für die ersten fünf Monate vor, wonach nur 513 Megawatt ans Netz gingen. Im ersten Halbjahr 2019 waren es nur 287 Megawatt, was allerdings der historisch niedrigste Wert beim Zubau war. Damit geht der Trend bei der Windkraft an Land zwar nun nach oben, die Zahlen liegen nach BWE-Angaben aber immer noch deutlich deutlich unter den besseren Vorjahren und den Ausbauzielen.

"Nicht nur bei Genehmigungen und Zubau, auch bei der Umsetzung der ohnehin zu geringen Zuschläge aus Ausschreibungen stehen wir vor einem Desaster", erklärte BWE-Präsident Hermann Albers. Zwischen 2017 und 2019 habe die Bundesnetzagentur insgesamt 9.185 Megawatt Wind an Land ausgeschrieben. Dafür seien nur 7.009 Megawatt bezuschlagt worden, aber bis Mai 2020 nur 1.700 Megawatt ans Netz gekommen. "Quer durch die politischen Ebenen braucht es einen neuen Aufbruch, um die Windenergie als tragende Säule der Energiewirtschaft der Zukunft zu verankern", erklärte Albers.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2020 07:06 ET (11:06 GMT)