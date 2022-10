Winmark will eine Sonderdividende ausschütten

Der amerikanische Konzern Winmark Corporation (ISIN: US9742501029, NASDAQ: WINA) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,70 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2022 (Record date: 9. November 2022).

Auf das Jahr gesehen schüttet Winmark 2,80 US-Dollar als reguläre Dividende an die Anteilsinhaber aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 224,54 US-Dollar (Stand: 11. Oktober 2022) ergibt sich eine derzeitige Dividendenrendite von 1,25 Prozent. Zusätzlich gab Winmark am Mittwoch eine Sonderdividende in Höhe von 3,00 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 1. Dezember 2022 (Record date: 9. November 2022).

Winmark mit Sitz in Minneapolis, Minnesota, wurde 1988 gegründet und ist als Franchisegeber auf den An- und Verkauf von Gebrauchtwaren spezialisiert. Im dritten Quartal (24. September) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 21,46 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20,15 Mio. US-Dollar), wie bereits am 12. Oktober 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Ertrag von 10,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 10,08 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 9,57 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 765,98 Mio. US-Dollar (Stand: 11. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de