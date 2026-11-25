Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Winning Brands äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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