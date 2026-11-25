Winning Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Winning Brands äußerte sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Winning Brands
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Winning Brands
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen