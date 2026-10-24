Wintech Nano (Suzhou) A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Wintech Nano (Suzhou) A präsentierte am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Wintech Nano (Suzhou) A mit einem Umsatz von insgesamt 182,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 24,39 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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