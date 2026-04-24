Wintech Nano (Suzhou) A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Wintech Nano (Suzhou) A äußerte sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.
Wintech Nano (Suzhou) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 108,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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