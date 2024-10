Winterkorn-Strafprozess aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Strafverfahren gegen den früheren VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn ist die Hauptverhandlung wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten ausgesetzt worden. Wie das Landgericht Braunschweig mitteilte, wurden alle anberaumten Fortsetzungstermine gestrichen. Es werde eine Neuansetzung der Hauptverhandlung im ersten Quartal 2025 geprüft.

Laut dem medizinischen Sachverständigengutachten zur Reise- und Verhandlungsfähigkeit Winterkorns werde dieser mindestens in den nächsten Monaten nicht in der Lage sein, an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen, so das Gericht weiter. Die Hauptverhandlung könne deshalb nicht binnen der gesetzlich vorgeschriebenen Unterbrechungsfrist fortgesetzt werden.

October 01, 2024 07:47 ET (11:47 GMT)