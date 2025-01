Wintersturm in den USA bringt Strom- und Flugausfälle

WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein heftiger Wintersturm hat im Mittleren Westen und an der Ostküste der USA das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Am Montagabend (Ortszeit) waren Zehntausende Haushalte ohne Strom - der Seite poweroutage.us zufolge waren vor allem die Bundesstaaten Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, West Virginia und Virginia betroffen. Vielerorts blieben Schulen und öffentliche Einrichtungen geschlossen.

Autobahnen waren wegen Blitzeis gesperrt. Der "New York Times" zufolge kamen bei Verkehrsunfällen mindestens drei Menschen ums Leben. Landesweit fielen wegen des Winterwetters Tausende Flüge aus - auch in der US-Hauptstadt Washington und der Region fielen bis zu 20 Zentimeter Schnee. Die Mehrheit der Flüge am Hauptstadtflughafen Reagan National wurde gestrichen. Dem Wetterdienst zufolge sollen die heftigen Schneefälle nun enden - in den kommenden Tagen sei aber weiter mit Minustemperaturen zu rechnen./nau/DP/zb