Wintertourismus in Österreich wieder auf Vor-Corona-Niveau

WIEN (dpa-AFX) - Winterurlaub in Österreich ist fast wieder so beliebt wie vor der Corona-Pandemie. Die Wintersaison 2022/23 sei mit 69,3 Millionen Übernachtungen beinahe so gut gebucht gewesen wie im letzten coronafreien Winter 2018/19, geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von Freitag hervor. Gegenüber dem noch von Covid-Beschränkungen geprägten Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Übernachtungen um fast ein Drittel. Trotz Teuerung sei in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen von November 2022 bis April 2023 die dritthöchste Zahl der Übernachtungen in einer Wintersaison erreicht worden, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Die meisten Übernachtungen gingen auf das Konto deutscher Gäste./mrd/DP/mis