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Winterurlaub: Nachfrage zieht nach spätem Start an

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die unsichere Lage am Golf bremst den Start ins Winterreisegeschäft. Buchungen für Winterurlaub gingen in diesem Jahr später ein als noch im Vorjahr, heißt es beim zweitgrößten deutschen Reiseanbieter Dertour. Doch inzwischen erhöhten sich die Buchungszahlen, so Dertour-Deutschland-Chef Boris Raoul.

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"In Summe liegen die Gästezahlen für den kommenden Winter noch unter jenen des Vorjahres", sagte Raoul laut Mitteilung. Und das gelte nicht nur für Dertour, sondern für den gesamten Markt. "Seit etwa einem Monat sehen wir bei unseren Veranstaltern jedoch deutlich anziehende wöchentliche Buchungseingänge", so Raoul. Die Zeit des Abwartens sei vorbei. "Wir blicken daher sehr positiv auf die kommenden Buchungsmonate der Wintersaison."

Fernziele beliebt

Beliebteste Winterziele seien derzeit Thailand und Ägypten, dahinter folgten Ziele im Indischen Ozean wie die Malediven sowie die Kanarischen Inseln. Mit 51 Prozent entfalle etwas mehr als die Hälfte der bisherigen Winter-Buchungen auf die Fernstrecke. Gefragt seien neben Asien auch die Karibik, Ostafrika und Nordamerika.

Auf der Kurz- und Mittelstrecke dominierten neben Ägypten vor allem Spanien und die Türkei, gefolgt von Zielen im Inland. "Ägypten erfreut sich derzeit einer besonders großen Nachfrage, die aktuellen Buchungseingänge sind fast doppelt so hoch wie im Vorjahr", sagte Raoul. Das Land hatte bei Dertour bereits im vergangenen Winter Spanien als beliebtestes Ziel der Kurz- und Mittelstrecke abgelöst. Den Platz dürfte es nun verteidigen, schätzt Raoul.

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Ägypten erlebt Comeback

Konkurrent TUI hatte bereits im Juni von steigender Nachfrage nach Ägypten-Reisen im Sommer berichtet. Anfang des Jahres hatte der Iran-Krieg die Nachfrage nach Urlaub in Ägypten noch deutlich einbrechen lassen. Doch das habe sich geändert. Ägypten gehöre zu den "Comeback-Zielen im Last-Minute-Sommer", sagte Tui-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi./fjo/DP/zb

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13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets