Wirbelsturm 'Laura' erreicht Hurrikan-Stärke vier

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Wirbelsturm "Laura" hat über dem Golf von Mexiko weiter an Kraft gewonnen und steuert als "extrem gefährlicher" Hurrikan auf die US-Küste zu. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Stundenkilometern sei "Laura" nun ein Hurrikan der Stärke vier von fünf, teilte das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) am Mittwoch mit. Der Prognose zufolge sollte "Laura" in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) nahe der Grenze zwischen den Bundesstaaten Texas und Louisiana aufs Festland treffen und sich erst danach abschwächen. Es bleibe wenig Zeit, Leben und Eigentum zu schützen, bevor die Pegelstände steigen und der Wind stärker wird, warnten die Meteorologen./lkl/DP/he