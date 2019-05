Wirecard 200? DAX 15.000?

In unserem Beitrag von heute früh haben wir über den DAX und seine Prognosen geschrieben. Ein Video für unsere Abonnenten gibt es heute dazu. Dazu reichlich Research in den nächsten Tagen, wie Sie das von uns gewohnt sind. Denn der Markt steht an einem ganz wichtigen Punkt, auch in Sachen Psychologie und Chancen und Risiken. Ein Leser fragte uns gestern bei Facebook – siehe unten – etwas Interessantes, nämlich nach dem Buffett-Indikator. Passend, da wir jüngst im Video über die Frage sprachen, welche Firmen WB denn noch als Investment findet aktuell. Auch als der DAX letztes Jahr bei 13.300 Punkten notierte funkten die Signale, auf die wir bei Feingold Research achten, feuerrot. Unser Ziel damals – ein DAX mindestens unter 12.000 im Jahresverlauf. Doch erst lief der Markt noch fast 300 Zähler, dann griff unser Indikatormix – und wie. Im Bezahldienst von Feingold Research haben wir zuletzt 11! Indikatoren ausfindig gemacht, die ähnlich wie 2018 daherkommen. Dass es letztes Jahr bis auf 10.300 gehen würde, hatten auch wir nicht gedacht. Doch antizyklisch steuerten wir unser Depot und erreichten letztes Jahr eine Null gegen minus 14% im DAX. Dieses Mal gibt es NOCH bessere Signale und es sind gleich 11 Stück, die zusammentreffen. Die Signale zeigen gerade an, ob der DAX 2019 nochmal unter die 11.000er-Marke sinken könnte und warum die Wahrscheinlichkeit so hoch ist wie seit 3! Jahren nicht mehr für einen merklichen Kursrückgang in den nächsten Monaten.

Ob es gleich die 10.000 sein muss? Dies scheint unwahrscheinlich, doch was predigen wir seit Jahren? Nach oben geht es an der Börse oft über die Treppe, nach unten im Fahrstuhl…Zurück zu den Signalen aus unserem Börsenbrief mit spezieller Ausrichtung der Behavioral Finance: Diese Indikatoren treffen maximal einmal pro Jahr zusammen – es ist wieder soweit. Diese gibt es für unsere Abonnenten als Osterzugabe! Wo? Hier! Testen Sie uns gerne - jederzeit kündbar, keine langfristige Aboverpflichtung. Wir überzeugen Sie durch unsere Services, unsere Depots, Research, den Videonewsletter und unsere so wichtigen Indikatoren für Sie! Ein Service, der bares Geld bedeutet. Wetten?

Übrigens – der angesprochene Experte im anderen Text empfiehlt, den ganzen DAX zu kaufen, jede Aktie. Interessant, das in den letzten Jahren der DAX wirklich komplett geteilt war. 50 % positiv, 50% negativ. Ach ja – und Wirecard soll im Wert explodieren, wenn die Shorties eindecken, am besten Richtung 200. Wir wollen hier keine Börsenlehre anfangen, aber die Shorties waren auch immer DAS Argument bei Tesla. Gucken Sie doch mal, wo die Aktie steht….

Hallo Feingold-Team bez. Daniel, wie lange denkt Ihr geht dieser Wahnsinn der täglich steigenden Kursen seit Ende Dezember noch weiter? Adidas über 250 €, Lvmh über 350 € beziehungsweise seit Januar 50% (!) im Plus, usw usw. Wenn das nach 10 Jahren Hausse nicht die Endphase des Bullenmarktes und die Euphoriephase ist, weiß ich auch nicht mehr Bescheid. Für mich persönlich sind es “andere” Börsen als noch vor 2008, alles extrem verzerrt durch das dauerhafte Eingreifen der Notenbanken und in meinen Augen pervers überbewertet. Buffett-Indikator aktuell bei 143. Wie seht ihr das? Danke für die Antwort.

Die Antwort – im Video von heute!