Wirecard - 2020 erneut unser Top-Pick

Was wünscht man sich als aktiver Anleger? Gute Aktien, gute Produkte, hohe Volatilität, viel Psychologie in einem Basiswert, reichlich news und extrem gute Chancen, wenn man die Aktie gut lesen kann. Wo gibt es das? Nirgends so toll wie in Wirecard. 10.000 Mal wurden unsere beiden Videos auf Wirecard angesehen, seit wir sie auf YouTube freigeschaltet haben. Normalerweise sind unsere Videos ja in unserem Börsendienst enthalten – exklusiv für unsere Abonnenten. Hier geht es in den entsprechenden Bereich, den Sie gerne auch aktuell zum NEUJAHRSSTARTPREIS testen dürfen. Mit NEUSTART unserer Depots. Wir freuen uns besonders über die rege Diskussion unter den Videos die absolut fair verläuft. Das ist ja im Internet mittlerweile leider eine Seltenheit. Wir haben die beiden Videos noch einmal verlinkt. Denn im kommenden Jahr dürften die Karten für Bullen und Bären neu gemischt werden…

Dieses Prinzip gilt auch für unsere Depots, wovon wir 2019 drei verschieden ausgerichtete Modelle sehr erfolgreich beenden konnten.

Für alle Börsianer richtet sich unser Börsendienst, den wir seit Herbst 2018 am Start haben. Am Mittwoch hat uns ein Feedback erreicht, welches wir gerne teilen möchten. Dort führen wir drei Depots von konservativ für Anleger, über das Tradingdepot bis zum Turbo-Depot. Das Favoritendepot liegt mit Plus 8 Prozent knapp unter seiner Zielmarke von 10 Prozent. In den vergangenen Jahren hatten wir kein einziges negatives Jahr. Das Depot richtet sich an Anleger und ist konservativ. Im Tradingdepot konnten wir eine Performance von 35 Prozent erzielen und unser Turbo-Depot liegt seit August rund 16 Prozent im Plus. Und zum Feedback zu uns: Nun ja, natürlich sind Börsianer manchmal schon etwas älter. Was auch toll ist, denn die Börse hält jung. Und manchmal gibt es Feedback, das einen sehr freut. Denn wer könnte mehr Erfahrung haben mit Börsenbriefen, als die ganz alten Hasen! Die bitte alle fit und gesund bleiben mögen 2020! (Die jungen Hasen natürlich auch;-).

