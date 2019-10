Wirecard - Absturz am Abend

Auf einen Rückgang des DAX haben wir in unserem Turbo-Depot am heutigen Dienstag gesetzt. Im Video heute früh gab es eine Empfehlung für einen konkreten extrem spannenden DAX-Inliner. Bilanz – verkauft um 17.15 Uhr mit plus 35% Gewinn. Intraday. Dazu sind wir eine andere Position am Morgen long gegangen während die Märkte nach unten weg knallen. Schuld – der ISM. Und die Sentiments. Diese haben uns auch bei Wirecard geholfen. Die Aktie wirft es von 149 Euro intraday auch auf 144 zurück. Damit ist man an der 150 einmal mehr gescheitert. Wir haben die passende news zu den Krediten heute früh erörtert und zudem zuletzt passende Inliner empfohlen. Auch der nächste Turbo-Trade kommt bald, bestimmt. Dazu gibt es heute eine gute Chance für den nächsten Trade im Turbo-Depot. Wo? Alles hier, in unserem Exklusivbereich. Sehen Sie hier unsere Depots im Vergleich zum DAX:

Übrigens – hier alle abgeschlossenen Trades seit August, die im Turbo-Depot umgesetzt wurden…plus 21% haben wir seither erreicht. Und hier sehen Sie beispielhaft, was Sie von uns erwarten können. Die neuen beiden Trades von heute sind noch nicht enthalten. Den Inliner auf den DAX gibt es im Exklusivbereich und es kann gut sein, dass wir ihn nochmals erwerben werden. Und nicht vergessen für alle Sparfüchse – Morgan Stanley bietet DAX-Turbos im Oktober OHNE Spread an. Damit sparen Sie ggf. richtig schönes Geld.

ps: In den USA räumt es McDonalds ziemlich ab, vor allem aber knickt E*Trade so richtig ein. Das Bild an den US-Märkten trübt sich weiter ein. In einer unserer Positionen haben wir die Short-Gewinne kassiert.