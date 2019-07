Wirecard - der Plan ging auf

Bei Trading- und Anlageprodukten kommt es immer auf den Zeitpunkt und das geeignete Werkzeug an. In unserem Newsletter stellen wir für Sie die spannendsten Tradingchancen heraus. Ein Beispiel: Bei Wirecard kann man derzeit vor den Quartalszahlen mit Seitwärtsprodukten wie Inliner spannende Renditen eintüten. Unser Trade am Donnerstag schlug voll ein. Einige Leser sind eingestiegen, wie wir dem Feedback entnehmen, und können sich schon über 20-30 Prozent Rendite freuen. Hier können Sie sich für unseren Videonewsletter mit tägllichen Tradingideen, Research und unseren Depots anmelden.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"