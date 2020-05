Wirecard - die Anleihe spricht eine klare Sprache

Liebe Freunde von Feingold Research, in Aktien sollte man sich niemals verlieben, Aktien haben auch keine Emotion, keine Vergangenheit. Aber man kann die anderen Marktteilnehmer handeln, ihre Emotionen und Übertreibungen. So wie bei Wirecard. Und dazu gehört auch, stille Signale zu identifizieren. Wirecard ist noch immer bei der Aktie tief im Keller, doch am Live-Tradingtag werden wir Euch erläutern, wie man genau diese Emotionen für sich nutzt und Gewinne daraus zieht. Ein stilles Signal dabei – die Anleihe. Kaum beachtet, doch sie sagt erstmal ganz sachlich, wie hoch das Insolvenzrisiko bzw. das Risiko eines gänzlichen Betrugs gesehen wird. Die Anleihe sprang zuletzt wieder nah an 83%, also ein Level, das seit Anfang 2019 immer wieder mal gesehen wurde. Bedeutet – Wirecard wird kritisch bewertet, hohe Risiken gepreist – aber: Von einer Insolvenz oder kompletten Betrug ist eine Anleihe bei 83% noch weit entfernt. Vorteil für Euch alle aber – die extreme Volatilität in Wirecard erlaubt geniale Investments. Wir stellen sie vor, updaten unser Spezial am Montag früh im. Damit Risiko in Wirecard mit der best möglichen Rendite belohnt wird. Dazu freuen wir uns schon sehr auf unseren zweitenmit Euch. Damit Ihr eine Idee habt, wie dieser ablaufen wird, hier eine Art „Roadmap“, die wir natürlich anpassen werden an das, was am, am Markt passiert. Und dies weiß im Moment wirklich niemand – siehe Wirecard. Alle weiteren Informationen zum 5.6 gibt es in unserem Video ..