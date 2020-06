Wirecard droht Abstufung durch Moodys

Erst anhaltende Negativschlagzeilen rund um Vorwürfe des Bilanzbetrugs, dann die Corona-Krise und nun auch noch das: Dem Zahlungsdienstleister und Dax-Konzern Wirecard droht eine Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody’s. Es droht: Ramschniveau.

Wirecard steht weiterer Ärger ins Haus. Neben den anhaltenden Vorwürfen des Bilanzbetrugs steht nun die Ratingagentur Moody’s auf dem Plan und droht die Kreditwürdigkeit des Dax-Konzerns auf Ramschniveau herabzustufen. Aktuell liegt das Rating bei „Baa3 und damit gerade noch im möglichen Investmentbereich.

Laut Moody’s steht die Bonitätseinstufung des Zahlungsdienstleisters auf der Beobachtungsliste für eine mögliche Herabsetzung. Bislang war der Ausblick „stabil“. Moody’s begründet die Überprüfung der langfristigen Bonitätseinstufung mit der anhaltenden Unsicherheit die Spekulationen über mögliche Bilanzbetrügereien betreffend. Wirecard hatte mehrfach die Vorlage seines Geschäftsabschlusses von 2019 verschoben.

Gleichzeitig führte Moody’s aber auch die Coronavirus-Pandemie und deren Auswirkungen und Eindämmungsmaßnahmen ins Feld. Die Risiken daraus fließen demnach auch mit in die Überlegungen der Ratingagentur ein. Sie könnte Wirecard abstufen, wenn das kleinste im Dax vertretene Unternehmen nicht signifikante Ergebnis-Steigerungen (Ebitda) im hohen Zehnprozentbereich bis in den mittleren Zwanzigprozentbereich vorweisen kann. Auch bei Anzeichen für eine Verschlechterung der Liquidität könnte eine Abstufung erfolgen.

Aktie behält positive Divergenz bei

Die Aktie von Wirecard kann nach dieser Nachricht ihre Erholung nicht fortsetzen und notiert weiter knapp über 90 Euro. Nach wie vor stützt die positive Divergenz, also das steigende Momentum (MACD), obwohl die Aktienkurse tendenziell seitwärts laufen. Das bedeutet, dass die Aktie trotz des gestrigen Rückschlags noch im Erholungsmodus notiert, der nächste Widerstand bei rund 102 Euro bleibt auch fest im Visier der Anleger. Erst ein Einbruch unter die 80 Euro verändert das Chartbild nachhaltig.

