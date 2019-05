Wirecard erwartet Millionengewinne aus Softbank-Partnerschaft

Über fünf Jahre habe Wirecard ein zusätzliches Gewinnpotenzial von 209 bis 273 Millionen Euro ausgemacht, teilte der DAX -Konzern am Freitag in seiner Einladung zur Hauptversammlung am 18. Juni in München mit. Softbank soll im Rahmen seiner geplanten Beteiligung als Großaktionär eines der sechs Aufsichtsratsmitglieder von Wirecard stellen.

München (Reuters)

Bildquellen: Wirecard AG, Wirecard