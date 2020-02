Wirecard - Fragen und Antworten für Kleinanleger

Sie ist da, die erste Einschätzung von Bankenseite nach den Wirecard-Zahlen. Wir erläutern im Video, was bei Wirecard in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Worauf sich private Anleger einstellen müssen, wo die Probleme noch liegen, welche Bedeutung die Prüfer haben, wo Schwachpunkte sind und was passieren muss, damit innerhalb der kommenden 4 Wochen freie Fahrt ist. Und – das wichtigste – wir erläutern, wie die Profi-Händler, mit denen wir im täglichen persönlichen Austausch stehen, die Aktie jetzt sehen. Denn dies gibt gute Hinweise darauf, was wann kommen kann. Als Leser bei uns haben Sie quasi einen fast direkten Zugang in die Handelsräume der großen Investoren und Trader. All das im Videonewsletter und unserem Börsenbrief - hier zu sehen und zu lesen.

Dazu natürlich die exklusive Auswahl, mit welchen Papieren Sie jetzt nach den Zahlen Rendite anpeilen dürfen und sollten.

Die DZ Bank hat übrigens den fairen Wert für Wirecard nach Zahlen von 150 auf 168 Euro angehoben und die Einstufung auf “Kaufen” belassen. Der Zahlungsabwickler bleibe auf der Überholspur, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz zahlreicher Turbulenzen sei das Wachstumstempo im vergangenen Jahr gehalten worden. Dies bestätige den laufenden Umbruch im Bereich der Zahlungssysteme – mit dem Trend zur bargeldlosen Bezahlung