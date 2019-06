Wirecard - geht alles von vorne los?

Recherche, Vorwurf, Dementi, weitere Recherchen, Beschwichtigungen, auf und ab – geht alles bei Wirecard von vorne los? Von uns aus gerne, denn dann kann man WDI herrlich nach Sentiment und Behavioral Finance-Ansatz traden. Wow. Es ging Schlag auf Schlag am Freitag und Feingold Research ließ den Brückentag ausfallen. Um Ihnen Lust zu machen und zu erklären, wie wir ticken, hier eine Handlungsanweisung bzw. eine Idee: Freitag Mittag haben wir Ihnen die WKN MC1CWU bei 1,38 Euro empfohlen. Dies können Sie auch bei Finanznachrichten sehen unter Beitrag 14.37 Uhr. Dann, um 16.05 Uhr gingen Sie bitte raus zu 1,83 Euro um 16.05 Uhr. So schnell geht es manchmal. WDI hat gekontert in Form einer Stellungnahme. Das sind super schnelle 25 Prozent Gewinn über den Daumen und ein kleiner, aber feiner Freitagstrade. Viel mehr Hintergrund, viel mehr Research und Tradingideen gibt es im Börsenbrief / Exklusivbereich von Feingold Research. Wir freuen uns hier auf Sie. Mal gespannt, was die kommende Woche mit Wirecard für Sie und uns an Chancen bietet.

