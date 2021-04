Wirecard-Gesellschaften in Asien verkauft

GO

Heute im Fokus

Neuer DAX-Rekord -- Asiens Börsen freundlich -- Daimler mit starkem Jahresauftakt -- HeidelbergCement und HelloFresh in Q1 deutlich über Erwartungen -- Pfeiffer Vacuum im Fokus

Insolvenzverwalter wird Asien-Töchter von Wirecard los. Pfizer-Chef: Wahrscheinlich dritte und jährliche Impfdosis notwendig. Chinesische Wirtschaft legt wie erwartet stark zu. VINCI baut Stromübertragung in Benin für hunderte Millionen Euro aus. L'Oréal steigert die Einnahmen kräftig. Analyst hebt Kursziel für Tesla-Aktie massiv an. Jack Ma verdient kräftig an Rekordstrafe für E-Commerce-Riesen Alibaba.