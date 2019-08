Wirecard hat den Verdoppler drin

88 Prozent Plus – dies war genug für unseren Absicherungsinliner im Tradingdepot bei Feingold Research. Wir haben diesen Gewinn im HX7740 am Freitag Abend kassiert. Und einen neuen Schein gekauft, diesen gibt es exklusiv im Abobereich. Auch bei Wirecard liegen fast 100 Prozent drin in einem Schein, der sich an unsere Empfehlungen des Frühjahrs anknüpft. Diese Papiere kamen alle zur vollen Auszahlung zurück, ebenso wie die Papiere auf Tesla. Der Zauber ist dabei ein einfacher – und doch komplexer – Volatilität, Timing und richtige Laufzeit. Ebenso wie Steuerung der Positionsgröße in Depots und unsere Sentimenttools. Diese spucken an diesem Wochenende für den DAX etwas aus, was man so nicht erwarten würde. Wenn Sie all dies haben möchten, kompakt, und uns testen möchten – seien Sie eingeladen. Jederzeit kündbar. Unsere Leser sind sehr treu, das nehmen wir mal so an;-). PS: Unser Tradingdepot hat in dieser Woche seine 23% Plus vom Jahresstart gehalten. Dank Behavoiral Finance. Was das ist – alles bei uns….Und wer Daniel ist – das sehen Sie hier bei n-tv im Gespräch vom Freitag.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"